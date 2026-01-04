순창농요 금과들소리 보존회, 옥천장학회에 500만원 기탁

금과들소리 보존회 장학금 기탁(김봉호 회장과 관계자, 최영일 군수)/사진=순창군제공

순창농요 금과들소리 보존회(회장 김봉호)가 최근 (재)순창군옥천장학회에 장학금 500만원을 기탁하며 지역 인재 육성에 힘을 보탰다.

‘금과들소리’는 넓은 들판을 배경으로 힘든 농사일을 품앗이로 극복하며 풍년을 기원하던 조상들의 정서를 노래로 표현한 전통 농요다.

특히 그 음계와 선법이 판소리의 우조 및 계면조와 일치한다는 점에서, 다른 지역 농요와 차별성을 인정받아 2005년 전라북도에서 유일하게 농요 부문 무형문화재로 지정된 바 있다.

이번 기탁은 전통문화를 계승·보존해 온 순창농요 금과들소리 보존회가 교육을 통한 미래세대 육성의 중요성에 공감해 이뤄졌으며, 기탁금은 관내 학생들의 학업 지원에 사용될 예정이다.

김봉호 회장은 “지역의 문화와 교육은 함께 자라야 한다”며 “우리 지역 학생들이 꿈을 키우는 데 작게나마 힘을 보태고 싶다”고 전했다.

최영일 순창군수는 “지역 문화단체가 교육을 위해 장학금을 기탁해주신 데 깊이 감사드린다”며 “소중한 기탁금은 지역 인재 양성을 위해 뜻깊게 사용하겠다”고 말했다.

순창=임남근 기자

