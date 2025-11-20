“우리를 징계해달라”…전주시의원들 의회에 이례적 징계 청원

내년 지선 공천 심사 전, 정치적 부담 해소 의도 분석

전주시의회

각종 물의를 일으켜 전주시의회 윤리심사자문위원회로부터 윤리특별위원회 회부 권고를 받은 더불어민주당 소속 전주시의원 9명이 의회에 본인들에 대한 징계를 청원했다.

김동헌·최용철·김성규·이기동·이남숙·이국·최명권·전윤미·장재희 전주시의원은 20일 입장문을 통해 “의정 활동 과정에서 시민 여러분께 우려와 실망을 드린 점을 무겁게 받아들이며 책임을 유보하거나 판단을 미루지 않기로 결심했다”고 밝혔다.

이들은 “그간 절차를 존중하며 의회 내 판단을 기다려왔지만, 시간 지연이 오히려 신뢰를 해치는 일이 될 수 있다는 점을 깊이 깨달았다”며 “이번 징계 청원은 공직자로서의 반성과 책임의 표시”라고 징계 청원 이유를 밝혔다.

그러면서 전주시의회 윤리특위 판단, 결과를 겸허히 받아들이겠다고 했다.

한편 이 같은 전주시의원들의 이례적인 징계 청원은 내년 6·3 지방선거 공천 심사 전 해당 문제를 털고 가겠다는 의도로 풀이된다. 오히려 이 문제가 장기화될 경우 정치적 부담이 커지기 때문이다.

