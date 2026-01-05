고창군, 소상공인 운전자금 100억원 지원 나선다

융자·이자 지원 병행… 고금리·경기침체 속 소상공인 경영 안정 도모

고창군청 전경.

고창군이 경기 침체와 고금리 장기화로 경영 부담이 가중되고 있는 지역 소상공인을 지원하기 위해 2026년도 소상공인 운전자금 지원사업을 총 100억원 규모로 시행한다.

이번 사업은 ▲소상공인 운전자금 ▲희망더드림 특례보증 등 2가지 금융 지원 제도로 운영되며, 소상공인의 자금 수요와 경영 여건에 맞춘 실질적인 금융 지원을 제공할 계획이다.

‘소상공인 운전자금’은 업체당 최대 3000만원 이내에서 융자를 지원하고, 연 5% 이내의 이자를 고창군이 이차보전하는 방식이다. 대출 기간은 3년으로, 단기 운전자금이 필요한 소상공인의 금융 부담 완화를 목표로 한다.

‘희망더드림 특례보증’은 담보력이 부족한 소상공인의 자금 접근성을 강화하기 위한 제도로, 업체당 최대 5000만원 이내의 융자가 가능하다. 연 3% 이내의 이차보전을 지원하며, 대출 기간은 5년으로 보다 안정적인 자금 운용을 돕는다.

특히 2025년부터 전북신용보증재단 고창지점이 개점되면서 융자 신청 절차가 간소화돼 연중 상시 신청이 가능해졌다. 이에 따라 소상공인들이 보다 쉽고 빠르게 금융 지원을 받을 수 있는 환경이 조성됐다. 신청은 전북신용보증재단 고창지점에서 상담 후 즉시 가능하다.

심덕섭 고창군수는 “총 100억원 규모의 운전자금 지원은 자금난을 겪고 있는 소상공인에게 실질적인 경영 안정 기반을 제공하는 데 목적이 있다”며 “앞으로도 금융 지원과 경영 여건 개선을 병행해 지역 소상공인의 회복과 지역경제 활성화를 적극 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

고창=박현표 기자

